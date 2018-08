Zaposleni v Uljaniku bodo v ponedeljek nadaljevali delo

Zagreb, 31. avgusta - Približno 4500 delavcev največje hrvaške ladjedelniške skupine Uljanik je danes prekinilo stavko, saj so jim nakazali julijske plače, ki jih je zagotovila hrvaška vlada. Člani stavkovnega odbora so napovedali, da bodo zaposleni delo v ponedeljek tako nadaljevali, a so še naprej zaskrbljeni za usodo hrvaškega ladjedelništva.