Postojnska jama s prevzemno ponudbo za preostale delnice Certe in Certe Holdinga

Cerkno, 31. avgusta - Družba Postojnska jama je objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic Certe in Certe Holdinga, ki jih še nima v lasti. Za delnico Certe ponujajo sedem, za delnico Certe Holdinga pa 3,2 evra, kar je enako, kot so ponujali v prejšnji ponudbi. Predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj meni, da je to zadnja priložnost za lastnike.