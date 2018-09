Slaba hidrologija oklestila lanski dobiček DEM

Maribor, 2. septembra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so leto 2017 sklenile s 56 milijoni evrov prihodkov, to pa je skoraj 15 odstotkov manj kot leto prej in kot je predvideval finančni načrt. Vzrok za tak rezultat je bila neugodna hidrologija, ki je dodobra oklestila tudi dobiček. Tega se je nabralo za 7,7 milijona evrov, kar je za skoraj pol manj kot leto prej.