New York, 30. avgusta - Newyorške borze so po nekajdnevnem doseganju rekordnih vrednosti današnje poslovanje sklenile v rdečih številkah. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelji ob koncu poletja sklenili unovčiti visoke dobičke iz preteklih dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.