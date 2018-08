Evropske borze v rdečem; nafta dražja, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 30. avgusta - Evropske borze so trgovanje končale pod gladino. Vlagatelji unovčujejo zaslužke iz preteklih dni, obenem pa analitiki ocenjujejo, da se v luči pogovorov ZDA, Mehike in Kanade glede trgovinskega sporazuma Nafta v ospredje vrača negotovost v zvezi s trgovinskim sporom ZDA in Kitajske. Nafta se draži, vrednosti evra pa v primerjavi z dolarjem pada.