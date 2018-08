Indeksi na newyorških borzah sestopili z rekordnih vrednosti

New York, 30. avgusta - Indeksi na newyorških borzah, ki so v minulih dneh dosegali nove rekordne vrednosti, so se danes uvodoma obarvali rdeče. Kot ocenjujejo analitiki, so vlagatelji ob koncu poletja sklenili unovčiti visoke dobičke iz preteklih dni. Rast borz je sicer spodbujal optimizem vlagateljev glede trgovinskega sporazuma Nafta med ZDA, Kanado in Mehiko.