SBI TOP z zmerno rastjo

Ljubljana, 30. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP danes končal 0,33 odstotka nad izhodiščem. Skupno so vlagatelji ustvarili za 967.000 evrov prometa, od tega je bil en posel s svežnjem delnic Petrola vreden 140.000 evrov. Za vlagatelje so bile najbolj zanimive delnice Cinkarne Celje, ki so se pocenile za 0,77 odstotka.