Nemška inflacija avgusta nespremenjena pri dveh odstotkih

Frankfurt, 30. avgusta - V Nemčiji so avgusta, tako kot julija, na letni ravni zabeležili dvoodstoten dvig cen. Inflacijo so tudi tokrat podpirale predvsem cene energije, ki so se dvignile za 6,9 odstotka, podatke nemškega statističnega urada Destatis povzema nemška tiskovna agencija dpa.