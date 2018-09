V slovenski Istri uspešna poletna turistična sezona

Portorož/Izola/Koper, 2. septembra - Turistični delavci v slovenski Istri se poslavljajo od, kot ugotavljajo, zelo uspešne poletne sezone. V Portorožu so presegli lanskoletne številke, tudi prihodki hotelirjev so višji od lanskih. Tudi v Izoli je število gostov še naraslo glede na lansko poletje, podobno zadovoljni pa so tudi v Kopru.