Na viaduktu Ponikve pri Trebnjem zadnja prenovitvena dela

Trebnje, 30. avgusta - Na državni cesti v Ponikvah pri Trebnjem, kjer so zaradi njegovega slabega stanja februarja začeli prenovo leta 1958 zgrajenega in leta 1988 delno saniranega viadukta, opravljajo zadnja prenovitvena dela. Sanacijo so v glavnem končali, promet po viaduktu naj bi vnovič stekel prihodnji teden, je trebanjski župan Alojzij Kastelic povedal za STA.