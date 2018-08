Newyorške borze z novimi rekordi

New York, 29. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenih številkah. Indeksa Nasdaq in S&P 500 sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP četrti dan zapovrstjo dosegla rekord. Borzni analitiki ocenjujejo, da je vlagatelje vzpodbudila rast ameriškega gospodarstva v drugem četrtletju, narašča pa tudi optimizem glede trgovinskih sporazumov ZDA.