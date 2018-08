Newyorške borze uvodoma brez enotne smeri

New York, 29. avgusta - Potem ko so indeksi na newyorških borzah v torek trgovanje sklenili z rastjo, danes uvodoma niso imeli enotne smeri. Širši indeks S&P 500 vztraja nad mejo 2900 točk, ki jo je prvič presegel v torek. Kot ocenjujejo analitiki, so vlagatelji še naprej pozorni na trgovinske pogovore ZDA z drugimi državami.