Rečica ob Savinji, 29. avgusta - Na Rečici ob Savinji se je začela obnova trškega jedra in dela vpadnice, ki vodi proti soseski Dol-Suhi. Obnova bo trajala do novembra, poleg asfaltne prevleke pa bodo obnovili vse javne površine in celotno komunalno infrastrukturo. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na manj kot 700.000 evrov, je zapisano na spletni strani občine.