Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 29. avgusta - Trgovalni dan na evropskih borzah se je začel v znamenju rasti. Na trgu odmevajo trgovinski pogovori ZDA z Mehiko in Kanado. Medtem ko je administracija Donalda Trumpa dogovor z Mehiko že sklenila, so stekli še pogovori s severno sosedo. Vlagatelji so pozorni tudi na odnose med ZDA in Kitajsko, ki prav tako želita rešiti napete trgovinske odnose.