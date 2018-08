Kanada v trgovinskih pogovorih z ZDA odločena braniti svoje interese

Washington, 29. avgusta - Predstavniki Kanade in ZDA so v torek začeli pogovore o spremembah severnoameriškega trgovinskega sporazuma Nafta. ZDA so pred tem dogovor o novi Nafti dosegle z Mehiko, slednja si želi, da bi bil sporazum še naprej tristranski. A kanadski premier Justin Trudeau vztraja, da njegova država v nekaterih točkah ni pripravljena popuščati.