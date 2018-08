Laščani v gradnjo novega mostu čez Savinjo

Laško, 29. avgusta - Laška občina v Marija Gradcu načrtuje gradnjo novega 110 metrov dolgega mostu čez Savinjo, ki bo razbremenil promet skozi staro mestno jedro. Kot navajajo na občini, so pripravljalna dela že stekla, začeli so tudi gradnjo novega železniškega podvoza, saj je sedanji ob vsakem močnem deževju popravljen in zato neprevozen.