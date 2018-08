Newyorške borze nadaljevale z rekordno rastjo

New York, 28. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenih številkah. Borze so tako nadaljevale z rastjo, ki se je začela v ponedeljek, ko je analitikom optimizem vlil uspeh v trgovinskih pogovorih med ZDA in Mehiko. Med današnjim trgovanjem je indeks S&P 500 tako prvič presegel vrednost 2900 točk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.