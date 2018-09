Hidroelektrarne HSE avgusta zaradi sušnega vremena precej pod načrti

Ljubljana, 1. septembra - Proizvodnja električne energije v Holdingu slovenske elektrarne (HSE) je v letošnjem letu dva odstotka nad načrti. Hidroelektrarne so sicer zaradi sušnega poletja v juliju in avgustu proizvedle manj električne energije od načrtov. Hidrologija je bila julija 10 odstotkov pod načrti, avgusta pa 40 odstotkov pod načrti, so za STA pojasnili na HSE.