Newyorške borze po rekordih še višje

New York, 28. avgusta - Po novih rekordnih zaključnih vrednostih, ki sta jih v ponedeljkovem trgovanju dosegla indeksa S&P 500 in Nasdaq, se nov trgovalni dan na newyorških borzah prav tako začenja z rastjo. Optimizem vliva predvsem uspeh v trgovinskih pogovorih med ZDA in Mehiko, naslednja je na vrsti Kanada.