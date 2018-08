Ljubljanska borza dopoldne pesimistično

Ljubljana, 28. avgusta - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi mineva v pesimističnem vzdušju. Indeks SBI TOP je bil nekaj čez 11. uro dobrega pol odstotka pod izhodiščem. Največ zanimanja je veljalo za delnice Krke, ki so sicer ostale na izhodišču. Indeks so navzdol vlekle delnice Pozavarovalnice Sava, Petrola in Zavarovalnice Triglav.