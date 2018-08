Predsednik uprave skupine Uljanik ponudil odstop

Zagreb/Reka/Pulj, 28. avgusta - Predsednik uprave skupine Uljanik Gianni Rossanda je nadzornemu svetu ponudil svoj odstop, sledili pa so mu tudi ostali vodilni v skupini. To je bila ena od zahtev zaposlenih, ki od minule srede stavkajo zaradi neizplačanih julijskih plač. Hrvaška vlada medtem pričakuje, da bodo do konca tedna zagotovili posojila za izplačilo dveh mesečnih plač.