Singapur, 28. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju le malo premikale. Kljub dogovoru, ki sta ga v zvezi s trgovino v ponedeljek dosegli ZDA in Mehika, namreč ostaja zaskrbljenost zaradi zaostrenih odnosov med ZDA in Kitajsko, navaja nemška tiskovna agencija dpa.