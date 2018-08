Azijske borze nedaleč od izhodišč

Tokio, 28. avgusta - Trgovalni dan na azijskih borzah se večinoma izteka v znamenju skromnejše rasti. Vlagatelji so zadovoljni s prebojem, ki sta ga ZDA in Mehika dosegli v zvezi s severnoameriškim trgovinskim sporazumom. Na nove rekordne ravni so se zaradi tega dosežka v ponedeljek dvignili indeksi na newyorških borzah.