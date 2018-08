Newyorške borze končale v zelenem, Nasdaq in S&P z rekordom

New York, 27. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenem. Tehnološki indeks Nasdaq in indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P pa sta dosegla nov rekord. Na današnje vzdušje na borzi je vplivala predvsem sklenitev dogovora med ZDA in Mehiko o severnoameriškem prostotrgovinskem sporazumu Nafta.