Newyorške borze uvodoma višje

New York, 27. avgusta - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo z rastjo indeksov, potem ko so indeksi že prejšnji teden dosegali rekordne vrednosti. Vlagatelje so spodbudile novice o napredku pri pogajanjih med ZDA in Mehiko glede sprememb v sporazumu o prosti trgovini v Severni Ameriki (Nafta), poroča francoska tiskovna agencija AFP.