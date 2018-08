Ljubljanska borza dan zaključila z rastjo

Ljubljana, 27. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,17 odstotka, skupni promet pa je dosegel 963.930 evrov. Vlagateljem so bile najbolj zanimive Krkine delnice, s katerimi so opravili za 367.510 evrov poslov. Med blue chipi prve kotacije so največji padec zabeležile Intereuropine, največjo rast pa Petrolove delnice.