Delavci Uljanika na protestih v Zagrebu brez trdnih zagotovil za izplačilo plače

Zagreb, 27. avgusta - Hrvaški premier Andrej Plenković in trije ministri hrvaške vlade so danes na sedežu hrvaške vlade sprejeli predstavnike stavkovnega odbora največje hrvaške ladjedelnice Uljanik grupa. Minister za gospodarstvo Darko Horvat je po srečanju izrazil upanje, da bodo do konca tedna delavcem pri bankah zagotovili denar za plače.