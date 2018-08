Zaradi Bertoncljeve kandidature za finančnega ministra izredna seja nadzornikov SDH

Ljubljana, 27. avgusta - Zaradi kandidature Andreja Bertonclja, ki kot nadzornik začasno opravlja naloge člana uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), za finančnega ministra v vladi Marjana Šarca, se bo prihodnji teden na izredni seji sestal nadzorni svet SDH. Nadzorniki naj bi popolnili upravo in zagotovili nemoteno in stabilno poslovanje, so za STA sporočili iz SDH.