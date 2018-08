Kmetje pozivajo novo vlado k boljši zaščiti slovenskih zemljišč

Gornja Radgona, 27. avgusta - Sindikat kmetov Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine so na današnji novinarski konferenci na sejmu Agra pozvali novo vlado k boljši zaščiti slovenskih kmetijskih zemljišč. "V Sloveniji je iz dneva v dan manj rodovitne zemlje in ključno je, da jo varujemo," so izpostavili.