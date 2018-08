Opoldne bo ponovno stekel promet po Slovenski cesti v Ljubljani

Ljubljana, 26. avgusta - Gradbena dela na Slovenski cesti v Ljubljani so končana in po njej bo od danes opoldne promet potekal skladno z obstoječo prometno signalizacijo. Mestni avtobusi Ljubljanskega potniškega promet bodo po Slovenski cesti vozili brez obvozov, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Medtem nekatere druge prometnice v središču mesta še ostajajo zaprte.