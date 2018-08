Začetek ocenjevanja škode po julijskem neurju

Gornja Radgona, 27. avgusta - Začelo se je ocenjevanje škode, ki jo je 13. julija v gospodarstvu povzročilo neurje z vetrom in dežjem v širšem pasu vzhodno od Ljubljane. Obrazce, na katerih je treba prijaviti škodo, je mogoče na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oddati do konca avgusta.