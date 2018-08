V Sloveniji zasnovali razvojno strategijo evropskega menedžmenta

Ljubljana, 24. avgusta - Uveljavitev menedžmenta kot močnega sogovornika z evropskimi socialnimi partnerji in okrepitev vloge menedžerjev v dialogu z vladami bosta med prioritetami strategije evropskega menedžmenta, ki so jo v Ljubljani zasnovali Združenje Manager in šest stanovskih evropskih združenj. Na srečanju so izmenjali tudi poglede na aktualna vprašanja.