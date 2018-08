SBI TOP pred vikendom zdrsnil pod gladino

Ljubljana, 24. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,34 odstotka, skupni promet pa je dosegel 1,3 milijona evrov. Vlagateljem so bile najbolj zanimive Krkine delnice. Te so med blue chipi zabeležile največji padec, hkrati pa so vlagatelji z njimi opravili več kot pol milijona evrov prometa.