Na Ptuju olajšanje po sprostitvi zapore starega mostu

Ptuj, 24. avgusta - Na Ptuju so danes popoldne ponovno odprli za promet enega glavnih tamkajšnjih mostov čez reko Dravo. Zaradi temeljite obnove je bil zaprt od začetka julija lani, zato so bili vozniki prisiljeni uporabljati le novejši, Puhov most. Zaradi tega so bile tam ob prometnih konicah dolge kolone vozil, večkrat so segale celo do priključka na avtocesto.