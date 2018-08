Opozorila o nezakonitem ubijanju ptic v Sloveniji

Ljubljana, 26. avgusta - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je opozorilo na nezakonito ubijanje ptic v Sloveniji. V le nekaj tednih so zbrali informacije o več kot 200 primerih suma nezakonitih ravnanj, so sporočili pred dnevi. Občane pozivajo, naj bodo pozorni na nezakonit lov in ubijanje ptic.