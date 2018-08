Japonska inflacija nič bližje cilju centralne banke

Tokio, 24. avgusta - Cene življenjskih potrebščin na Japonskem so se julija tako kot mesec poprej na letni ravni zvišale za 0,8 odstotka, kažejo danes objavljeni vladni podatki. Cene so sicer narasle 19. mesec zapored, a inflacija še vedno trmasto vztraja daleč od dveh odstotkov, kamor jo želi že več kot pet let potisniti japonska centralna banka.