Ameriško-kitajski trgovinski pogovori brez preboja

Washington/Peking, 24. avgusta - Pogovori med ameriškimi in kitajskimi predstavniki, ki so v sredo in četrtek potekali v Washingtonu, pričakovano niso privedli do preboja. Medtem ko so bili na ameriški strani v opisu pogajanj povsem nevsebinski, pa so na kitajski dejali le, da so bili pogovori "konstruktivni in odkriti".