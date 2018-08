Newyorške borze zaključile s padci

New York, 23. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so ob novem trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko zadržani, k takšnemu razpletu pa je precej pripomogla tudi njihova zaskrbljenost glede težav ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se mu morda obeta celo postopek za odstavitev.