Policija išče očividce divjanja v okolici Ljubljane

Ljubljana, 23. avgusta - Policisti so v sredo malo pred 21. uro v Mengšu opazili osebno vozilo, ki je imelo dve različni registrski tablici. Policista sta ga začela ustavljati, a je voznik nadaljeval z nevarno vožnjo. Vozilo so izsledili na Škofljici, potniki pa so pobegnili. Policisti trenutno zbirajo obvestila zaradi podanih sumov kaznivega dejanja nevarne vožnje.