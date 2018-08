Primorske novice: Fundacija za Sočo, kje si? (24. 8.)

Koper, 23. avgusta - Zaradi utrjevanja brežine pri Logu Čezsoškem in posledično motne Soče, plovna sezona, ki se že nagiba h koncu, ne bo uničena. Simbolično pa kratek stik med izvajalcem Hidrotehnikom in bovškim turizmom opozarja na nedorečenosti pri koordiniranju in komuniciranju, piše Neva Blazetič v Primorskih novicah.