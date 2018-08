Air France in British Airways septembra ukinjata lete v Teheran

Pariz/London, 23. avgusta - Letalski družbi Air France in British Airways sta sporočili, da bosta septembra ukinili letalsko povezavo s Teheranom. Razlog je slaba dobičkonosnost, potem ko so ZDA maja zapustile iranski jedrski sporazum in proti Iranu znova uvedle sankcije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.