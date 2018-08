Židanu čestitala tudi predsednika republike in vlade

Ljubljana, 23. avgusta - Po imenovanju na mesto predsednika DZ so predsednik republike Borut Pahor in nekateri poslanci Dejanu Židanu že posredovali čestitke. Pahor se je priporočil za dobro sodelovanje, uspešno delo sta mu zaželela tudi novoizvoljeni predsednik vlade Marjan Šarec in odhajajoči premier Miro Cerar. V SD Židanu pri vodenju DZ želijo še "veliko modrosti".