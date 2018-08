Marseille, 23. avgusta - Srbski nogometni reprezentant Nemanja Radonjić se iz beograjske Crvene zvezde seli v Marseille, so potrdili iz tega francoskega prvoligaša. Dvaindvajsetletnik je nastopil tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji in igral na tekmah s Švico in Brazilijo.