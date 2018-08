V vladnem uradu obžalujejo odločitev ankaranske občine o izpodbijanju kontingentnega načrta

Ljubljana, 23. avgusta - V vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov obžalujejo odločitev Občine Ankaran, da namerava izpodbijati vsebino kontingentnega načrta za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito na Debelem rtiču. Zanikali so, da občina ne bi bila sploh obveščena o vsebini kontigentnega načrta.