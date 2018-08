Prometna napoved do 30. avgusta

Ljubljana, 23. avgusta - Ob koncu avgusta na Prometnoinformacijskem centru pričakujejo močno povečan promet od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Veliko voznikov pa se šele odpravlja na dopust. V nekaterih delih Nemčije, v Avstriji in Italiji učenci namreč sedejo v šolske klopi šele nekje do sredine septembra, so sporočili.