Umrl je pisatelj, prevajalec in politik Andrej Capuder

Ljubljana, 23. avgusta - V 76. letu starosti je v sredo umrl romanist, pisatelj, prevajalec in politik Andrej Capuder, so sporočili z Mohorjeve založbe Celovec. Bil je eden najbolj vsestranskih slovenskih ustvarjalcev, na ljubljanski Filozofski fakulteti je predaval zgodovino francoske književnosti in bil minister za kulturo v prvi slovenski vladi.