Delničarji Mladinske knjige brez dividend, med nadzornike Andrej Božič

Ljubljana, 23. avgusta - Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba, med katerimi je največji DUTB, so na današnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se bilančni dobiček v višini nekaj več kot 54.000 evrov prenese v naslednje poslovno leto. Med nadzornike so na predlog DUTB izvolili Andreja Božiča, nekdanjega prvega moža Steklarne Hrastnik.