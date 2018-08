Državni zbor voli novega predsednika

Ljubljana, 23. avgusta - Trenutno potekajo volitve novega prvega moža parlamenta po tistem, ko so poslanke in poslanci izvolili dva podpredsednika DZ in je dosedanji predsednik DZ Matej Tonin odstopil. Kandidat za to funkcijo je predsednik SD Dejan Židan, ki so ga predlagali poslanci LMŠ, SD, SMC, SAB, DeSUS in Levice. V SDS pa so do Židana kritični in ga ne bodo podprli.