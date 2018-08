Nicehash uporabnikom povrnil več kot polovico ukradenih bitcoinov, preiskava še poteka

Ljubljana, 27. avgusta - Družba Nicehash, ki so ji v hekerskem napadu decembra z računov uporabnikov ukradli 4700 bitcoinov, je uporabnikom doslej povrnila 60 odstotkov ukradenih bitcoinov, ki pa so sedaj vredni manj kot decembra. Preiskava hekerskega napada še poteka, takšne preiskave pa so, kot so za STA pojasnili na ljubljanski policijski upravi, dolgotrajne.