Athena Farrokhzad: Nisem radikalna, le zagovarjam zdravo pamet in enakost

Ptuj, 23. avgusta - Evropa je za Atheno Farrokhzad avokado, ki zgnije, še preden dozori. Tako je zapisala v pismu stari celini, ki ga je prebrala na odprtju Dnevov poezije in vina, danes pa o njem spregovorila v Muzikafeju. Kot je pričakovala, so se na njeno pesnitev zlasti na desnici odzvali burno, a na to se ne ozira preveč: "Jaz opravljam svojo vlogo, oni svojo."